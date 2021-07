Nuovi rifiuti abbandonati lungo via Costone di Sotto. Questa era la scena che si presentava questa mattina, sabato 24 luglio, per chi percorreva la strada che collega via Milano con via Eridano e la tangenziale. Accanto a quello che pare un frigofero, anche uno sgabello, nascosto tra la vegetazione. Un nuovo episodio di inciviltà si registra quindi lungo le arterie cittadine, dove con cadenza frequente vengono abbandonati elettrodomestici e mobili. Solo a inizio mese, ad esempio, era stato trovato un altro frigorifero, lasciato in un fosso lungo la via Picenengo.

