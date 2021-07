Questa volta non si parla di Strada Sud né di spire o di controllo del traffico, ma di episodi di inciviltà, che accrescono il senso di disagio tra i residenti di via Giordano, a Cremona. Nei cestini della spazzatura infatti da qualche giorno vengono abbandonati i sacchi dell’immondizia: un gesto in barba alla raccolta differenziata, che tuttavia sembra essere un’abitudine.

Non è tutto: proprio di fronte è in corso il cantiere per lavori alla rete idrica, con conseguente restringimento della carreggiata. I residenti segnalano in questo tratto frenate improvvise in un tratto dove la viabilità è da sempre un problema, anche a causa dell’altissimo numero di auto che quotidianamente transitano per quell’arteria.

Ad aggravare la situazione c’è anche il famoso immobile ormai abbandonato da 22 anni dopo un pignoramento: la vegetazione occupa completamente il marciapiede tanto che lì davanti è impossibile transitare e parcheggiare e la zona viene usata come orinatoio. Nella strada laterale, via Lungastretta, l’albero che esce dal cortile del palazzo arriva addirittura a toccare lo stabile di fronte.

Giovanni Rossi

