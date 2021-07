Non vuole mettere la mascherina e aggredisce la capotreno: un episodio molto spiacevole quello che si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì sulla tratta Brescia-Cremona, dove un uomo, all’invito di indossare il presidio sanitario, ha pensato bene di alzarsi e prendere a sberle la donna.

Erano circa le 14 e il convoglio si trovava all’altezza di bagnolo Mella, quando la donna, passando tra le carrozze e invitando i passeggeri a indossare la mascherina, come previsto dalla legge e dai regolamenti, ha ripreso per la seconda volta lo stesso viaggiatore. Questi, per tutta risposta, si è alzato e mi l’ha colpita con la mano, minacciandola di “darle il resto”.

A questo punto la donna si è allontanata alla svelta, inseguita dall’aggressore, per rifugiarsi poi dal macchinista, da dove ha allertato i Carabinieri. Giunti sul posto poco dopo, i militari hanno identificato e fatto scendere dal treno l’aggressore, raccogliendo le testimonianze dei viaggiatori e della stessa vittima, che sporgerà denuncia.

Il problema delle aggressioni a bordo treno, che già era frequente da parte di coloro che non vogliono pagare il biglietto, negli ultimi mesi ha visto un’impennata, proprio a causa di coloro che si rifiutano di rispettare le normative anti-Covid. E se le violenze verbali sono diventate ormai quotidiane, quelle fisiche si verificano circa ogni 15 giorni. Un paio di settimane fa un episodio analogo si era verificato a Milano, mentre un paio di mesi fa a Casalbuttano un giovane capotreno è stato aggredito alle spalle con un pugno che l’ha fatto cadere malamente a terra.

Situazione che potrebbe peggiorare ulteriormente con l’inserimento dell’obbligo di Green pass sul trasporto pubblico: per questo tra il personale di viaggio serpeggia una certa preoccupazione, e alcune organizzazioni sindacali, come l’Orsa, stanno iniziando a organizzarsi per difendere macchinisti e capotreno.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata