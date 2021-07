Riguarda soprattutto i giovanissimi il boom di prenotazioni di prime dosi di vaccino anti-Covid19 che si è verificato nel nostro territorio, come in tutto il Paese, in seguito all’annuncio dell’obbligatorietà del Green Pass: su 3.160 nuove richieste, ben 1.075 riguardano la fascia 12-19 anni.

Per numeri, segue quella tra i 30 e i 39, con 604 prenotazioni, e i 20-29enni con 562. Nel gruppo dei 40-49enni sono state 495 le nuove richieste, mentretra i 50 e i 59 se ne contano 348.

Calano invece drasticamente le nuove prenotazioni tra gli over60, in quanto tra i più anziani vi è la maggior parte di persone già vaccinate. Sono quindi 52 tra i 60 e i 60, 17 tra i 70 e i 79, 6 tra gli 80 e i 89 e uno solo negli over90.

