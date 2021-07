Era attesa per il primo pomeriggio ed è puntualmente arrivata. Anche se nessuno probabilmente se l’aspettava con questa forza e frequenza: Casalmaggiore e il Casalasco sono stati colpiti da una violentissima grandinata attorno alle 15.40 di lunedì pomeriggio, con le strade ridotte in qualche caso a fiumi con acqua mista a ghiaccio.

Nel giro di dieci minuti si è scatenato un nubifragio che poche altre volte aveva raggiunto questa intensità: presto per calcolare i danni, ma in una ditta in zona industriale una parte del tetto è stata scoperchiata, con conseguente allagamento, mentre ad esempio sul ponte di Casalmaggiore-Colorno il traffico è rimasto bloccato per qualche minuto, durante i momenti più intensi della grandinata, perché gli autisti hanno preferito prudenzialmente aspettare in coda e fermarsi, per avere una migliore visibilità.

Ma una situazione ancora più devastante, come si vede nel video, è quella verificatasi in A1, dove un tratto autostradale è completamente chiuso e bloccato, a causa di una grandinata senza precedenti, che ha devastato completamente le auto in transito (vedi video).

Giovanni Gardani-Nazzareno Condina

