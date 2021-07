Si è insediato oggi il nuovo direttivo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Cremona con l’attribuzione delle cariche istituzionali: presidente, Marta Visone; vicepresidente, Giuseppe Cabini; consigliere segretario, Clara Rita Milesi; tesoriere Cristian Greppi; consiglieri Benedetta Mezzadri, Gianmarco Caccialanza, Paolo Capuano, Luciano Mario Aiolfi, Rita Bonizzoni, Mario Scaramuzza e iunior Matteo Polonini.

Il nuovo direttivo lavorerà in continuità con il precedente cercando di migliorare e rafforzare la partecipazione attiva di tutti gli iscritti, nella convinzione che sostenere le scelte, gli orientamenti e i traguardi di un direttivo ha sempre ripercussioni favorevoli sull’attività professionale collettiva.

L’opportunità di partecipare attivamente, sarà proposta a tutti entro la fine dell’anno, è infatti priorità del nuovo Consiglio Direttivo attivarsi, a partire da settembre, alla costituzione di Commissioni di Lavoro, attraverso anche la stesura di un apposito Regolamento che permetterà a queste di lavorare in sinergia diventando “linfa” dell’Ordine.

“Le scelte, gli orientamenti e i traguardi di un direttivo hanno sempre ripercussioni favorevoli sull’attività collegiale” commenta il nuovo direttivo. “Ma questi traguardi non possono e non devono essere perseguiti solo da undici componenti, tutti dovrebbero contribuire nell’interesse personale e altrui.

Il nuovo direttivo lavorerà con la doverosa convinzione che tutto possa essere migliorato, con la passione e l’amore per la professione dell’Architetto, perché le cose non migliorano mai per miracolo, migliorano perché lo si decide.

Il Consiglio sarà sempre a disposizione degli iscritti per questioni inerenti alla professione”.

