Un’opera avviata 7 anni fa e mai ultimata, ma oggi dal Consiglio regionale è arrivato l’ok per stanziare 2 milioni di euro al fine di completare la tangenziale di Soresina.

Soddisfatti i consiglieri Piloni (Pd) e Lena (Lega): “Si tratta di un intervento molto importante e strategico per il territorio soresinese, in quanto alleggerirà il traffico pesante della zona, verso il bresciano e Cremona, e consentirà di collegare e servire meglio la zona indistriale. Con queste risorse ora la Provincia potrà riprendere i lavori per proseguirne la realizzazione”.

L’approvazione è arrivata questa mattina in aula consigliare grazie ad un emendamento presentato durante l’assestamento di bilancio.

© Riproduzione riservata