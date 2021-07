L’Hub Vaccinale dellla Fiera di Cremona sarà aperto fino al 10 settembre. Slitta quindi la data che vedeva la chiusura del polo vaccinale cremonese il 31 agosto. Successivamente, il centro dedicato alle vaccinazioni di Xremona dovrà cercare una nuova sede. In questi giorni sono proseguiti gli incontri per individuare la sede più adatta ad ospitere il nuovo polo. Tra le ipotesi, la soluzione più accreditata è quella di ex sedi di concessionarie e di supermercati, localizzate fuori città sull’asse tangenziale-paullese per facilitare il raggiungimento a tutti.

Alla mezzanotte del 28 luglio scadrà il bando per la presentazione delle sedi canditate a diventare nuovo Hub e da domani mattina sarà disponibile la rosa definitiva che passerà al vaglio del comune di Cremona, insieme a Asst e Ats.

La ricerca di una nuova struttura sarà subordinata alle linee guida del Governo e alle necessità della popolazione: infatti con l’hub attuale si dovrebbe chiudere la prima fase dedicata alle vaccinazioni di massa, che necessitano di spazi molto ampi, mentre nel nuovo potrebbero bastare delle dimensioni ridotte.

Con i recenti decreti di obbligatorietà legati al green pass vi è stato però un nuovo boom di prenotazioni che potrebbere richiedere uno studio più approfondito degli spazi necessari. Da non sottovalutare saranno anche le condizioni della nuova sede e se sarà necessario realizzare dei lavori di adeguamento della struttura e di attrezzarla con tutto il necessario per le vaccinazioni anti covid.

Lorenzo Scaratti

