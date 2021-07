Sarà al Teatro sociale di Soresina il 30 settembre 2021, ospite della seconda edizione dell’evento benefico “Gli Straordinari” – con cui Gruppo Casapoint sostiene i progetti della Giorgio Conti onlus –, Danilo Callegari, noto avventuriero estremo, protagonista di numerosi viaggi in giro per il mondo e del programma tv “Extreme Adventures”, in onda su Dmax. Sarà lui, infatti, il destinatario del premio “Gli Straordinari”, edizione 2021.

L’evento, in programma come detto il 30 settembre, alle ore 20.30, è il secondo appuntamento con un’iniziativa a cadenza annuale che vede il gruppo immobiliare Casapoint – nato a Cremona e oggi presente in 7 province tra Lombardia ed Emilia Romagna con una ventina di agenzie – realizzare una serata con un ospite nazionale in favore della Giorgio Conti onlus, da più di trent’anni in aiuto a famiglie di bambini gravemente malati. L’evento ha l’obiettivo di ispirare i partecipanti con il racconto di esperienze straordinarie e l’intero incasso andrà alla Giorgio Conti onlus.

Dopo l’evento del 2019 a Cremona – quando era stato premiato al teatro Filo Massimiliano Sechi, campione mondiale di videogiochi e mental coach, nato con una grave malformazione agli arti – la seconda edizione, oggetto di rinvio nel 2020, farà tappa quest’anno al Teatro sociale di Soresina (via Verdi, 23).

Qui Danilo Callegari, classe 1983, appassionato sin da giovanissimo di sport estremi e di montagna, premiato agli Adventure Awards 2013 con il Gold Beard come miglior avventuriero dell’anno e oggi anche speaker motivazionale affermato, racconterà delle sue esperienze e della determinazione necessaria per raggiungere risultati.

Callegari non sarà l’unico a prendere la parola. Altro protagonista della serata sarà Gian Luigi Sarzano, mental coach tra i più importanti d’Italia, leader nel settore comunicazionale e commerciale, consulente di personaggi, imprenditori e sportivi e autore di libri (l’ultimo è “Mettici tutto il cuore. Fai della tua vita un capolavoro”, Mondadori). Ad introdurre la serata sarà il presidente di Casapoint, Paolo Feroldi.

Partner dell’iniziativa: Studio Nexus, Real Alert Estate, Borsinoimmobiliare.it e Locare – Rent, care, services.

I biglietti dell’evento sono disponibili al prezzo di 15 euro presso tutte le agenzie del Gruppo Casapoint. Per informazioni ed eventuali prenotazioni di biglietti: 0372 028234 (mattino).

