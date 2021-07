Sono 28 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Cremona. In Lombardia calano i ricoverati nelle terapie intensive (-4), ma nei reparti ordinari si aggiungono 5 nuovi pazienti, per un totale di 211. A fronte di 36.583 tamponi effettuati, sono 678 i nuovi positivi (1,8%). Nella regione si è registrato un decesso.

I casi nelle altro province:

Milano: 231 di cui 102 a Milano città;

Bergamo: 31;

Brescia: 53;

Como: 36;

Lecco: 6;

Lodi: 10;

Mantova: 35;

Monza e Brianza: 55;

Pavia: 24;

Sondrio: 9;

Varese: 116.

