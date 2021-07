L’intesa musicale era evidente così come il loro entusiasmo, capace di regalare al pubblico non soltanto un concerto dal programma vivace e dall’esecuzione notevole, ma anche una serata di emozioni. L’ensemble da camera ‘Violinissimo’ si è esibito nell’Auditorium Arvedi per il concerto conclusivo del “Cremona Summer Festival”, rassegna organizzata dalla Camera di Commercio in sinergia con l’amministrazione comunale e le realtà musicali del territorio che nel 2021 è tornata in presenza nonostante le difficoltà dell’attuale situazione sanitaria. Dopo la serata il 14 luglio con la ‘Britten Youth String Orchestra’ proveniente dai Paesi Bassi, il 29 luglio è arrivato il turno di ‘Violinissimo’ dalla Germania.

I giovani artisti si sono destreggiati con abilità fra pagine complesse, sempre con il sorriso sul volto e una resa complessiva che ha ottenuto calorosi applausi dagli spettatori. Il programma ha spaziato da Vivaldi a Bruch, da Bach a Pablo de Sarasate, toccando anche melodie tratte da canti popolari ebraici e danze greche.

I musicisti di Erding (Comune della Baviera) si sono esibiti secondo le indicazioni della violinista Ulli Büsel che ha fondato la compagine nel 2004 abituando i membri di ‘Violinissimo’ a muoversi sul palco senza direttore in maniera autodeterminata e indipendente. Anche al Museo del Violino il direttore musicale Büsel non impugnava la bacchetta sul podio, bensì sedeva fra il pubblico con lo sguardo colmo di orgoglio.

© Riproduzione riservata