Sono attesi nel pomeriggio alle 18 alla Bissolati, Valentina Rodini e Giacomo Gentili per un saluto della società che li ha visti crescere sportivamente per poi salire su palcoscenici sempre più importanti.

Sarà un primo momento pubblico a cui parteciperà anche Luigi Arrigoni, l’allenatore della Nazionale e della Bissolati e dunque di Valentina, con cui ha condiviso gioie e dolori, sacrifici e successi. Ma anche l’occasione per far sentire tutto l’affetto della società a Giacomo che dopo una gara sfortunata non è andato oltre il quinto posto.

Per tutti loro una sorpresa speciale da parte della società che proprio quest’anno compie cent’anni e che può così celebrare nel migliore dei modi il secolo di vita.

Arrigoni e Gentili sono già a Cremona da qualche ora, Valentina è atterrata a Fiumicino e in queste ore ha raggiunto Sabaudia per l’abbraccio più importante, quello con i genitori che erano lì ad aspettarla. Quindi il viaggio verso Cremona per il primo bagno di folla riservato alla stampa e ai soci della Canottieri Bissolati.

Cristina Coppola

