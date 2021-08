Il nuovo report dell’associazione Antigone fotografa una situazione penosa delle carceri italiane, dove il sovraffollamento in certi penitenziari raggiunge il 200%. A Cremona, tuttavia, i numeri sono sotto controllo, come afferma la direttrice Rossella Padula. Il vero problema, tuttavia, è quello della carenza di personale, che in ogni area non è mai quello previsto: su 223 agenti di Polizia Penitenziaria ce ne sono solo 187.

Il servizio di Giovanni Palisto

