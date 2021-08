E’ disponibile per il download il formato digitale del calendario dell’anno pastorale 2021/22 che si aprirà ufficialmente domenica 26 settembre con il pellegrinaggio diocesano con il Vescovo a Caravaggio.

Accanto al consueto impegno pastorale e agli appuntamenti “tradizionali” che scandiscono i mesi, entro i limiti posti dall’emergenza sanitaria e nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore, ci saranno alcuni momenti che caratterizzeranno il percorso della comunità cristiana cremonese all’interno di quello più ampio e condiviso dalla Chiesa a livello mondiale.

Seguendo infatti l’indicazione del Papa, anche tutte le diocesi italiane si impegneranno proprio in quest’anno nell’avvio di un cammino sinodale in preparazione dal prossimo Sinodo dei Vescovi della Chiesa universale sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Ecco dunque che proprio in occasione della veglia diocesana di apertura di questo percorso sinodale, sabato 16 ottobre in Cattedrale il vescovo Napolioni affiderà il mandato missionario a due giovani laici che partiranno per il Brasile per un anno di missione nella parrocchia di Gesù Cristo Risorto nella favela di Salvador de Bahia, dove già opera il sacerdote cremonese fidei donum don Davide Ferretti.

L’altro tratto distintivo che accompagnerà questi mesi è il richiamo a rimettere al centro della vita comunitaria e pastorale la famiglia. Quest’anno particolare, inaugurato nello scorso marzo in occasione della festa di San Giuseppe, accanto ai percorsi di formazione, ai weekend residenziali e ai percorsi “per persone separate divorzate e in nuova unione”, vedrà il suo momento centrale nella Giornata Famiglia Amoris Laetitia in programma domenica 13 febbraio in Seminario, e culminerà con la partecipazione alla Giornata Mondiale delle Famiglie che si terrà a Roma, ma che vedrà anche momenti e occasioni per una partecipazione diocesana, dal 22 al 26 giugno 2022.

Tra gli altri appuntamenti particolari previsti nel calendario del nuovo anno pastorale ci sono quelli dedicati ai giovani. Sabato 6 novembre infatti, in Duomo a Milano, una delegazione di giovani cremonesi rappresenterà la Diocesi all’incontro regionale con i vescovi della Lombardia. Cambia invece la collocazione della Giornata Mondiale della Gioventù e dunque della veglia diocesana: l’appuntamento non è più per la domenica delle Palme, ma la Giornata sarà celebrata in tutto il mondo il 21 novembre, solennità di Cristo Re, e la Veglia dei giovani sarà proposta nella serata di sabato 20 novembre.

Sul calendario (consultabile anche online sulla homepage del sito diocesano) è possibile ritrovare tutte le date significative, i percorsi e gli incontri nelle zone e in diocesi, e tutte le Giornate che scandiscono il percorso della Chiesa locale durante ogni anno che inizia.

La versione cartacea del calendario sarà inserita nella pubblicazione dei percorsi pastorali 2021-22 che nelle prossime settimane sarà in distribuzione in tutte le parrocchie.

QUI IL CALENDARIO

© Riproduzione riservata