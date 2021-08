Nella mattinata di domani, mercoledì 4 agosto 2021, la tangenziale urbana, nel tratto in corrispondenza del sovrappasso sulla via Bergamo, limitatamente alla carreggiata in direzione Mantova, sarà oggetto di un cantiere per l’esecuzione di prove di laboratorio da parte di Aem.

Per poter svolgere l’attività in sicurezza sarà attuato il restringimento della carreggiata con la circolazione consentita su una sola corsia, questo potrebbe comportare possibili disagi all’utenza.

