Sono 22 le strade di Cremona che hanno bisogno urgente di manutenzione a Cremona: il dato emerge dalla risposta fornita dall’assessore Simona Pasquali all’interrogazione presentata dal consigliere Maria Vittoria Ceraso. Si tratta, nello specifico, di arterie cittadine importanti, a partire dalla tangenziale, nel tratto in via Nazario Sauro. E poi le vie Persico, Brescia, Castelleone, Monviso, Buoso da Dovara, Sebenico, Cesare Calciati, Gaspare Pedone, Busada, Flaminia, Tavernazze, Zara, Cadore, Acquaviva, Dante, Massarotti, Sesto, Crema, Palestro, Trento e Trieste, Bosco.

Per provvedere ai lavori, l’amministrazione comunale ha stanziato 5.950.780 euro nel bilancio 2021, di cui 3.870.000 con finanziamento regionale. Quest’ultimi riguardano la messa in sicurezza del Cavo Cerca, in via dell’Annona, e della tangenziale, con la posa di barriere stradali, nonché del viadotto Nazario Sauro e della rotatoria Trebbia/Monviso.

Per il resto, 469mila euro andranno a coprire i costi di manutenzione straordinaria di una parte delle strade più ammalorayr, mentre per altre vie sono previsti interventi di riordino della pavimentazione. E’ il caso delle piazze San Paolo, Castrello e Fiume, oltre alle vie Cavalieri di Vittorio Veneto, Grado, Brescia, dei Classici, Cappuccini, Ghinaglia, Agli Scali e Matteotti. Altri interventi degni di nota sono l’allargamento della strada lungo via San Savino e la manutenzione di una serie di marciapiedi, in particolare nelle vie Sabotino, Massarotti, Pietro Araldi Erizzo, Garibotti, Trento e Trieste, Trebbia, Navaroli e della Ceramica.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata