Sono 28 i nuovi casi di coronavirus accertati da Regione Lombardia in provincia di Cremona. In totale, su suolo lombardo, sono stati riscontrati 806 nuovi positivi a fronte di 39.232 tamponi, con il tasso di positività al 2%.

Quattro i decessi in più rispetto a ieri, con i ricoveri in terapia intensiva che rimangono stabili a quota 32 e quelli negli altri reparti che crescono di 10, portando il totale dei ricoverati a 247 (esclusi quelli in rianimazione).

© Riproduzione riservata