Inaugurato ieri 3 agosto nel Parco al Po accanto alle Colonie Padane il “gioco inclusivo” destinato ai bambini portatori di disabilità, grazie all’impegno dell’associazione Osvaldo Marcotti. Il gioco, persnato per tutti, ha tutti gli accorgimenti necessari per essere accessibile anche da chi ha difficoltà motorie: scivolo, parete per l’arrampicata, palo dei pompieri, xilofono, ma anche una rampa attrezzata per chi è costretto in carrozzina. Una realizzazione ideata due anni fa, rallentata dalla pandemia, e portata a termine dai volontari dell’associazione presieduta da Luca Rivaroli che in questo modo mantiene viva la memoria di Osvaldo Marcotti, l’amico che nonostante la grave disabilità ha sempre perseguito con forza e intelligenza importanti obiettivi, sia dal punto di vista delle relazioni umane che del successo professionale come ingegnere.

All’inaugurazione, oltre agli amici e volontari dell’asociazione, erano presenti il sindaco Gianluca Galimberti e l’assessore Rodolfo Bona.

