Tempo di grandi pulizie per la fontana di piazza Roma, che è stata svuotata per dare modo ai tecnici di Padania Acque di effettuarne una manutenzione accurata. Le procedure sono iniziate martedì, e dovrebbero concludersi tra oggi e domani. La struttura resterà quindi vuota per un certo periodo, mentre l’azienda valuterà se riempirla nuovamente con acqua in vista della stagione fredda.

La situazione, come ha illustrato l’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi, è complessa, in quanto la fontana presenta un problema di pompe e di impianto elettrico, che andrebbe rifatto da zero per adeguarlo alle nuove normative. Si tratta di investimenti importanti, per i quali è in corso un’interlocuzione con il Comune, che ha fatto rientrare i lavori nel progetto complessivo di riqualificazione della piazza.

In attesa di capire, quindi, se si troveranno dei fondi e in quale misura, la manutezione si rende necessaria per conservare lo stato attuale dell’impianto, che si presenta piuttosto ammalorato.

L’appello di Padania Acque, ora, si rivolge ai cittadini, affinché “non trasformino la fontana in una discarica, nel periodo in cui rimarrà priva di acqua: le cose belle – ha detto Lanfranchi – vanno trattate con cura”.

LaBos

