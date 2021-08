Identificati e sanzionati i responsabili di alcuni casi di abbandono dei rifiuti domestici nel cestini pubblici. E’ accaduto a Sospiro, lungo la provinciale Giuseppina, accanto alla pensilina dei bus all’altezza di Longardore. Come spiega il sindaco Fausto Ghisolfi: “L’abbadono di rifiuti nei cestini pubblici sta aumentando, nonostante i grossi sforzi che il comune sta facendo per garantire la raccolta domestica e il trasporto degli ingombranti in discarica grazie alle telecamere. Aumenteremo la nostra attività di controllo con altre fototrappole in diversi punti del paese. Al mantenimento della pulizia e del verde citiamo tutti; non vogliamo che a fronte di pochi cittadini incivilivi il rispetto della maggior parte venga vanificato. per questo abbiamo i trasgressori sono stati individuati e sanzionati ella zona della pensilina del bus; altre fototrappole sarà

Il servizio di Eleonora Busi

