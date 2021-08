Terzo appuntamento, venerdì 6 agosto, con inizio alle ore 21.40, dell’iniziativa Cinema In Piazza, organizzata dalla Società Filodrammatica Cremonese con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona ed il supporto tecnico del Cinema-Teatro Filo.

L’idea è quella di portare proiezioni cinematografiche itineranti nelle piazze cittadine. Come già nella precedente edizione l’ingresso sarà gratuito, con l’intento di portare il cinema e un momento di svago in luoghi non canonici.

Questa terza serata si svolgerà presso il quartiere Villetta, proponendo “Ti presento Sofia”, del regista Guido Chiesa, con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Gabriele, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Fino al giorno in cui rincontra Mara, una sua vecchia amica che detesta i bambini. Una commedia che ci ruba un sorriso e astimola più di una riflessione.

Anche in questa occasione la proiezione sarà preceduta dalla visione dell’ultimo cortometraggio del regista cremonese Antonio Capra, “Il mistero del bisonte bianco”.

Il prossimo appuntamento sarà venersì 13 agosto presso l’oratorio di Borgo Loreto: il GGG. “Il Grande Gigante Gentile”, diretto da Steven Spielberg, tratto dal libro capolavoro per l’infanzia di Roald Dhal.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato. Come già nell’edizione 2020, anche in questa occasione verranno seguite le normative anti-Covid in vigore per gli spettacoli all’aperto.

© Riproduzione riservata