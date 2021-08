E’ una Cremona semideserta, tipica del mese di agosto. L’afa e ilc aldo non aiutano i pochi cremonesi rimasti in città. Chi non è sotto l’ombrellone o al fresco in montagna si rifugia nei pochi spazi verdi o alle canottieri. In centro soltanto qualche turista.

Servizio di Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata