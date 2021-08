Intervento nel tardo pomeriggio, sabato 7 agosto, dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti in via Mazzini a Sesto per un’apertura porta. Una volta entrati in casa, hanno trovato una donna deceduta. Sul posto anche i sanitari e i Carabinieri, cui sono affidate le indagini. Ancora da appurare le cause del decesso.

© Riproduzione riservata