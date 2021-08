Un’ annata agraria dove a pesare sembrano non sono soltanto le intemperie degli ultimi giorni ma annche le gelate primaverili. A fare il punto per quanto riguarda il nostro territorio è il direttore di Coldiretti Cremona, Paola Bono, secondo cui un tema sempre sentito in piena estate è quello dell’approvigionamento idrico, anche se quest’anno la situazione sembra sotto controllo. Di altro avviso il presidente della Libera Agricoltori e di Confagricoltura Lombardia, Riccardo Crotti, che vede un’agricoltura in forte crisi per diverse problematiche.

Il servizio di Giovanni Rossi

