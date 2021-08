L’anguria è stata la grande protagonista del mercato di Campagna Amica svoltosi stamattina in piazza Stradivari, con tanto di schede dedicate alla spiegazione dei suoi tanti benefici. Uno dei frutti simbolo dell’estate, insieme ad altre prelibatezze di questi mesi.

Un mercato che, nonostante la calura e il fatto che molte persone sono in ferie, ha visto una buona partecipazione. Ma c’erano anche tanti altri banchi, di prodotti tipici e di fiori, come gli splendidi girasoli che hanno colorato la piazza in questa domenica d’agosto.

Il servizio di Nicoletta Tosato

