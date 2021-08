In occasione della 71ª Settimana Liturgica Nazionale, la Cattedrale di Cremona non sarà aperta per le visite turistiche dalle ore 8 alle 12.30 dei giorni 23, 24, 25 e 26 agosto 2021.

La Cattedrale, fa sapere il sito della Diocesi, sarà aperta ai turisti, secondo gli orari consueti, nelle fasce orarie pomeridiane, mentre al mattino dal 23 al 26 agosto, durante i lavori l’accesso sarà consentito soltanto ai partecipanti alla Settimana Liturgica.

E’ possibile iscriversi gratuitamente all’evento sul sito ufficiale in modalità residenziale, pendolare oppure online. Sarà anche possibile compilare i moduli per l’iscrizione direttamente in Cattedrale, presso il punto segreteria della Settimana Liturgica, durante i giorni dell’evento.

In conseguenza all’approvazione dell’ultimo DPCM del 22/07/2021, per partecipare alla 71° Settimana Liturgica Nazionale sarà necessario presentare il Green Pass, comprovante l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

© Riproduzione riservata