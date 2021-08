Si riparte dai giovanissimi, che nelle ultime settimane hanno rappresentato il maggior numero dei nuovi contagiati da Covid-19, e che tra meno di un mese dovranno tornare sui banchi di scuola: è a loro che si rivolge ora la campagna vaccinale di massa, come ha annunciato il generale Francesco Figliuolo sul Corriere della Sera. Si tratta dell’ultimo scatto per arrivare, il 30 settembre, all’immunità all’80%.

Il progetto è quello di”coinvolgere i giovani anche in modo attivo e mirato, con iniziative quali corsie preferenziali presso gli hub senza prenotazioni, e attraverso figure importanti come i medici di base, i pediatri di libera scelta e i farmacisti” ha dichiarato Figliuolo. La disponibilità di vaccini sembra non essere un problema, anzi: è destinata a crescere considerevolmnte già dopo Ferragosto. Dunque la strada sarà spianata per le fasce d’età più basse, in modo da incentivare il più possibile l’accesso al vaccino.

Oltre agli adolescenti e ai 4,4 milioni di over 50 non vaccinati, Figliuolo punta alla fascia tra i 20 e i 29 anni: ragazzi spesso impegnati nella formazione universitaria, di cui oltre 2 milioni non hanno ancora ricevuto la prima dose. La Lombardia, peraltro, è la Regione più virtuosa: solo il 24% è scoperto.

