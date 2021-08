Altre 13 positivi sul territorio cremonese nelle ultime 24 ore, 525 in Regione, a fronte di 39.611 tamponi effettuati, con un indice di positività pari all’1,3%.Calano anche i ricoverati in terapia intensiva, 35 (-2), mentre crescono quelli negli altri reparti, 283 (+8). Altri 4 morti, per un totale complessivo di 33.843.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 139 di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 37;

Brescia: 75;

Como: 22;

Cremona: 13;

Lecco: 17;

Lodi: 12;

Mantova: 37;

Monza e Brianza: 54;

Pavia: 24;

Sondrio: 5;

Varese: 42.

