Biglietti minatori e offensivi sulle auto in vicolo Martino, laterale di corso Garibaldi: la situazione si protrae da qualche settimana, ossia da quando il Comune ha tolto i parcheggi gialli riservati ai residenti (a pagamento) lasciando il parcheggio libero. Perché se da un lato è stato eliminato un onere, dall’altro questo rende possibile posteggiare a chiunque.

Questa decisione si è rivelata utile per chi lavora in zona, che ora può lasciare lì la propria auto senza limitazioni, ma decisamente osteggiata da chi invece lì abita e che ora non trova più parcheggio. Il sospetto è che a mettere i bigliettini sia qualche residente particolarmente indispettito, e il timore di chi parcheggia in zona è che prima o poi qualcuno passi alle vie di fatto, danneggiando le auto.

Laura Bosio – Francesco Sessa

© Riproduzione riservata