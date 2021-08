Dopo aver firmato il referendum sull’eutanasia al banco dei radicali, stamattina, presso Spazio Comune Paolo Carletti, presidente del Consiglio comunale, ha firmato 5 dei 6 referendum sulla giustizia. “Dopo la controriforma Bonafede, che assecondava ogni critica di quella parte di magistratura che non ha mai accettato il processo accusatorio e la riforma del giusto processo, è doveroso e necessario porre mano a una riforma della giustizia, in senso libertario e garantista” commenta. “Ci auguriamo che il legislatore colga l’opinione dell’elettorato e agisca di conseguenza pensando che la giustizia non è fatta solo di magistratura ma anche di avvocatura e dottrina, che dovranno essere coinvolte in un processo serio della riforma della giustizia”.

Il presidente Carletti non ha firmato il referendum sulla responsabilità diretta sui magistrati, “ma solo perché lo ritengo controproducente: intentare una causa contro un magistrato sarebbe cosa indelicata ed enormemente dispendiosa, sarebbe una via a cui potrebbero accede solo le parti processuali economicamente forti. Questo indurrebbe sicuramente una parte di magistrati, onde evitare futuri problemi, a favorire già nel merito la parte economicamente forte a discapito della povera gente che mai si potrebbe sognare di chiedere risarcimento danni ai magistrati”.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata