Sono in prognosi riservata i due ciclisti che si sono scontrati nella tarda mattinata di mercoledì in via Brescia. I due, un 28enne e un 69enne, sono entrati in rotta di collisione in prossimità del sottopasso.

Suo posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica e dopo aver prestato loro le prime cure li hanno trasportati in pronto soccorso a Cremona, e quindi ricoverati in neurochirurgia. E’ possibile che si debba ricorrere all’intervento chirurgico.

Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Locale di Cremona.

