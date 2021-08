333Si è spento dopo aver lottato un anno e mezzo con la malattia, all’età di 70 anni, Pietro Morini, ex assessore provinciale alla Scuola di Cremona ai tempi della giunta Torchio e già segretario di Rifondazione Comunista, negli anni 2000. A ricordarlo è il compagno di partito Franco Bordo, che lo ricorda come “un ottimo segretario, che ha sempre lavorato coi principi della condivisione. Molto paziente e attento ai principi sociali”.

Originario di Ferrara, si era trasferito nel Cremonese per insegnare al liceo artistico Munari, di Crema, da cui era andato in pensione da alcuni anni, tornando poi a vivere in terra emiliana. Il funerale, con rito civile, sarà celebrato giovedì 12 agosto alle 11, partendo dall’obitorio di Castel Bolognese per l’Area crematoria di Faenza. lb

