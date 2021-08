Quarto appuntamento, venerdì 13 agosto, con inizio alle ore 21.40, dell’iniziativa Cinema in Piazza, organizzata dalla Società Filodrammatica Cremonese con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona ed il supporto tecnico del Cinema-Teatro Filo. L’idea è quella di portare proiezioni cinematografiche itineranti nelle piazze cittadine. Come già nella precedente edizione l’ingresso sarà gratuito, con l’intento di portare il cinema e un momento di svago in luoghi non canonici.

Questa quarta serata si svolgerà presso l’Oratorio San Genesuio della Chiesa della Beata Vergine Lauretana a Borgo Loreto, e un particolare ringraziamento va a don Pietro Samarini parroco di San Bernardo, proponendo “Il GGG: Il Grande Gigante Gentile”, del pluripremiato regista Stwven Spielberg. tratto dall’omonimo romanzo di uno dei più noti scrittori per ragazzi, il britannico Roald Dahl: parlando ai giovani, e non solo, del dolore e della sofferenza, senza falsi pudori, mostra las via della speranza.

Si racconta dell’incontro tra Sofia, una bimba che vive in orfanotrofio a Londra, e un gigante che, al contrario dei suoi simili, non mangia i bambini, ma si nutre solo di cetrionzoli. Rapita da lui e portata nel Paese dei Sogni, dapprima spaventata, Sofia scopre la magia e il mistero dei sogni. Basterebbe il gergo con cui si esprime il gigante a comprendere la genialità del libro e del film, favola contro la violenza e l’ignoranza, sulla solidarietà e la potenza della parola, sulla gentilezza e la forza del fare squadra. E Spielberg ci aggiunge anche un pizzico della sua ironia di americano che sa parlare ai bambini. Brava la protagonista,ottimi gli effetti speciali e il trucco.

Anche in questa occasione la proiezione sarà preceduta dalla visione dell’ultimo cortometraggio del regista cremonese Antonio Capra, “Il mistero del bisonte bianco”.

L’ultimo appuntamento della rassegna sarà venerdì 27 agosto in piazza Coppetti, angolo via Palestro, con il film “Belli di papà”, di Guido Chiesa, con un inedito Diego Abatantuono, che racconta la mancanza di responsabilità dei figli di un imprenditore di successo, nel modo leggero tipico della commedia all’italiana.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato. Come già nell’edizione 2020, anche in questa occasione verranno seguite le normative anti-Covid in vigore per gli spettacoli all’aperto.

© Riproduzione riservata