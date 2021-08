Sono 35 i nuovi casi di Covid a Cremona, mentre in Lombardia, a fronte di 32.913 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono 679 (2% il tasso di positività). Purtroppo iniziano a crescere i pazienti in terapia intensiva (+2), ora 37, e scendono un po’ i ricoverati in altri reparti , ora 292 (-2). Altre due le vittime.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 187 di cui 73 a Milano città;

Bergamo: 39;

Brescia: 72;

Como: 50;

Cremona: 35;

Lecco: 24;

Lodi: 16;

Mantova: 46;

Monza e Brianza: 48;

Pavia: 47;

Sondrio: 8;

Varese: 86.

