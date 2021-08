Dal 16 e sino al 30 agosto, in corso Garibaldi all’altezza del civico 275, saranno eseguiti lavori di manutenzione sulla rete del teleriscaldamento, per conto di Linea Green S.p.A. e in accordo con il Comune di Cremona.

L’intervento comporterà il restringimento della sede stradale con la conseguente chiusura della corsia di corso Garibaldi direzione piazza Risorgimento/Bergamo/Ghinaglia. Per il traffico proveniente dal centro città saranno obbligatorie le deviazioni verso viale Trento e Trieste e via Montello. Il transito dei pedoni sarà sempre garantito. Ulteriori variazioni alla circolazione saranno evidenziate mediante apposita segnaletica.

