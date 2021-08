Poesia in musica al Museo Civico di Cremona, che venerdì sera (13 agosto) alle 19 ospiterà il concerto in cortile del coro e ensemble ‘Voz Latina’, viaggio nell’America Latina del XX secolo, l’ultimo della rassegna promossa da Comune e Alac (Associazione Latinoamericana di Cremona). El Canto de Las Palabras – poesia e musica nel XX secolo è il titolo del progetto musicale e corale che il coro propone, per celebrare non solo la cultura latinoamericana, ma anche la forza degli artisti.

Una ripartenza a tutti gli effetti per il coro, prima esibizione di questo 2021, dopo essersi fermati per parecchi mesi a causa del Covid. “Siamo felici per questa ripartenza carica di energia” ha detto Luciana Elizondo, presidente dellìAlac. “Avevamo molta voglia cantare e di tornare a fare musica insieme. E’ un programma a cui teniamo molto, in quanto è il nostro primo lavoro discografico. Che presenteremo in una cornice speciale”. Diversi i temi trattati, Dalla terra all’assenza, ma anche l’amore.

“E’ un programma che traduce in musica la voce del popolo” ha detto Maximiliano Baños, Direttore del coro ‘Voz Latina’. “Questo in un periodo oscuro per l’America Latina, piena di dittature militari”.

Ma l’associazione guarda avanti e pensa anche al futuro, e in particolare a un altro progetto discografico, Cantata Sudamericana, inciso durante il lockdown a singoli strumenti e singole voci, poi postprodotto, e che verrà pubblicato a breve.

