In molti hanno segnalato del fumo visibile dalla città, intorno alle 14: si è trattato di un incendio di un veicolo nell’Area di servizio di Cremona in A21. Il furgone ha preso fuoco all’improvviso, mentre si trovava in sosta. Immediatamente i passeggeri sono intervenuti cercando di spegnerlo e chiamando allo stesso tempo i Vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno solo dovuto completare il lavoro e verificare che il mezzo fosse in sicurezza.



© Riproduzione riservata