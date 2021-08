Avviate le procedure per il “dopo Sforza”: dopo il pensionamento del comandante della Polizia Locale, incarico assunto ad interim dalla vice, Maria Rosa Bricchi, l’amministrazione comunale ha aperto il bando per la ricerca del nuovo comandante, attraverso una selezione pubblica, come previsto dalle normative.

L’incarico sarà conferito dal sindaco al termine della procedura di selezione, e avrà termine nel 2024, ossia a fine mandato. La domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Potranno partecipare naturalmente soggetti che hanno lavorato in pubbliche amministrazioni per almeno cinque anni con il ruolo di funzionari, oppure che abbiano ricoperto ruoli dirigenziali.

La procedura sarà quella caratteristica di questo tipo di selezioni, attraverso l’istituzione di un’apposita commissione giudicatrice, che si occuperà di fare i colloqui a coloro che risulteranno idonei dal punto di vista documentale e curricolare. Essa dovrà stilare quindi una rosa di candidati, tra cui il primo cittadino, Gianluca Galimberti, selezionerà poi quello secondo lui più adeguato a ricoprire l’incarico.

