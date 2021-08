36 nuovi positivi di Coronavirus a Cremona e 676 in Lombardia su 39.438 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore si registrano 4 vittime, per un totale di 33.856 decessi. Nei reparti di area medica, non critica, sono ricoverati 317 pazienti Covid, 18 in più rispetto a ieri, quando erano 299. Crescono anche i pazienti nelle terapie intensive, ora 36, 3 più di ieri.

Guardando alle province lombarde, sono 144 i casi individuati nella provincia di Milano. I casi in provincia di Como sono stati 45, nella provincia di Bergamo sono stati 42, mentre in quella di Brescia ci sono 82 nuovi positivi. A Varese i casi sono stati 99, nel Mantovano 39. Nel Lodigiano sono stati registrati 9 casi, 36 casi in provincia di Cremona. A Pavia ci sono stati 45 nuovi contagi, in provincia di Monza e Brianza 54, a Lecco 9 e a Sondrio 12 nuovi casi.

