Per la prima volta da quando tutto si era fermato a causa del Covid hanno ripreso, sulle strade del territorio, i servizi massivi di controllo a contrasto delle stragi del sabato sera, messi in campo dalla Polizia Stradale di Cremona.

Tre le pattuglie che hanno operato nella notte tra venerdì e sabato, concentrandosi soprattutto sul territorio cremasco, e numerose le irregolarità riscontrate. Oltre alle violazioni più “leggere”, come mancanza di assicurazione o di cinture di sicurezza, sono state sei le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza.

In particolare, due di queste erano neopatentati, che avrebbero obbligo di circolare con un tasso pari a zero. Altri tre sono stati sottoposti ad alcol test e trovati con un tasso compreso tra 0,80 e 1,50, e sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Altri tre giovani, sulla stessa auto, sono stati fermati e sottoposti a controllo: il conducente era in possesso ci 5 involucri di cocaina e uno di hashish, per cui è è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, nonché per guida in stat di ebbrezza. Ha però poi ricevuto una seconda denuncia in quanto si è rifiutato di sottoporsi al test tossicologico.

Uno dei passeggeri, inoltre, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina, ed è stato segnalato quale assuntore.

“La situazione ci preoccupa, ma del resto è quello che ci aspettavamo” ha commentato il comandante, Federica Deledda. “Ora, anche se non abbiamo mai abbassato la guardia, riprenderemo con costanza, ogni fine settimana, questi controlli espressamente dedicati alle stragi del sabato sera. La guida in stato di ebbrezza è una delle prime cause di incidente stradale, in quanto contribuisce ad abbassare la percezione di pericolo, ma soprattutto porta spesso a violare tutte le altre regole. E’ un tema su cui è importante essere sempre attenti”.

Laura Bosio

