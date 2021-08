La Regina e Patrona del Po è tornata sul Grande Fiume con la Festa dell’Assunta, tradizione ferragostana ideata nel 1978 da don Aldo Grechi e proseguita con l’organizzazione del Comune e della Parrocchia di Stagno Lombardo con Brancere nella cui chiesa è custodita la statua della Vergine portata in processione.

Dopo il fermo del 2020 causato dalla pandemia, ora la manifestazione è stata ripristinata e per l’occasione trasmessa in diretta su Cremona1. Numerose le imbarcazioni delle società Canottieri di Cremona che alle15 hanno accompagnato la statua della Madonna in processione fluviale.

Il simulacro, dopo il momento di preghiera con don Samarini sull’argine di fronte alla Flora, è stato imbarcato dai portantini guidati da Antonio Viola sul natante del Nucleo di Protezione Civile “La Golena” di S.Daniele Po dove don Vei ha impartito la benedizione alle società rivierasche.

Presenti diverse imbarcazioni delle forze dell’ordine, che hanno garantito lo svolgimento in sicurezza dell’evento, così come numerosi sindaci e rappresentanti istituzionali della Provincia di Cremona a bordo della motonave Mattei. Durante la processione fluviale, non sono mancate sorprese: da un nuotatore, Gabriele Marca, che ha seguito a nuoto la processione fino a Stagno Lombardo, seguendo le barche, a un idrovolante.

Impossibile citare uno ad uno le persone che hanno partecipato a vario titolo ad una manifestazione che da sempre lega fede e natura, nata come festa dei pescatori del Po e sentita ancora oggi – lo testimoniano i numerosi cittadini che si sono affacciati sull’argine per la processione fluviale e i fedeli che hanno partecipato alla Santa Messa, officiata da don Maccagni.

Una celebrazione eucaristica che si è svolta nella “cattedrale delle robinie”, di fonte alla santella dedicata dall’artista Bertoldi alla Madonna di Brancere. Doverosa la memoria non soltanto delle vittime delle alluvioni del Po, ma anche di quelle del Covid-19, ricordate con le corone di fiori affidate alle acque del Grande Fiume.

Federica Priori

© Riproduzione riservata