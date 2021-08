Allestito alla Canottieri ‘Leonida Bissolati’ di Cremona un percorso naturalistico per scoprire flora e fauna locali, si tratta di pannelli che descrivono l’ecosistema dell’area boschiva sulle rive del Po in modo semplice e intuitivo, così da risultare fruibili anche dai bambini; in tale quadro, sono già previste iniziative con le scuole dal prossimo autunno.

Interviste a: Maurilio Segalini, Presidente Canottieri ‘Leonida Bissolati’ – Roberto Caccialanza, Fotografo – Maria Cristina Bertonazzi, Naturalista

Servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata