Un autoarticolato ha perso parte del suo carico oggi pomeriggio mentre percorreva via Mantova, all’altezza della rotonda di via Zaist. Varie lastre metallche sono cadute al suolo a causa di un’errata manovra del mezzo pesante che ha urtato il gard rail di cemento tra le due corsie. Sul posto due pattuglie della Polizia Locale per regolare il traffico, che tuttavia in questi giorni è molto ridotto, per cui non ci sono stati rilevanti problemi di circolazione. gb

