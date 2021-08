Sale dall’1,1% di ieri all’1,6% delle ultime 24 ore la percentuale di tamponi positivi al Covid19 in regione Lombardia. E sale anche il numero assoluto di tamponi effettuati in regione, 41.476, con 671 nuovi positivi, 37 dei quali (ieri erano 7) in provincia di Cremona.

Dunque continua tra alti e bassi l’andamento della pandemia in regione, dove non si registrano nuovi ingressi nelle terapie intensive, ferme a 39 pazienti, mentre negli altri reparti i ricoveri sono calati di una unità rispetto a ieri (ora 319). 7 i decessi registrati in regione.

In Italia i nuovi casi sono 7.162, corrispondenti al 3,1% dei tamponi effettuati.

© Riproduzione riservata