Nuova giornata di appostamenti con le apparecchiature elettroniche questa mattina tra le 8 e le 12 in tangenziale, da parte della Polizia Locale, allo scopo di migliorare la guida in sicurezza. Dieci le violazioni ai limiti di velocità registrate dall’autovelx. Un circuito, quello della tangenziale, dove vige il limite dei 70km/h, trattandosi in realtà di strade urbane.

Dopo il primo round di controlli nella settimana prima di Ferragosto, oggi la pattuglia si è appostata in via Nazario Sauro all’altezza della caserma dei Vigili del Fuoco. Dopodomani, 21 agosto, sarà la volta di un altro tratto di tangenziale, via Seminario, tra le 14 e le 18. gb

Foto Sessa

