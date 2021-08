Proseguono gli insediamenti commerciali in via Castelleone: il nuovo market “Banco Fresco” aprirà i battenti il primo settembre, mentre è in corso il cantiere nell’ex Armaguerra dove sarà trasferito il supermercato “Lidl” insieme con altri esercizi e servizi di ristorazione.

Gli insediamenti preoccupano i residenti, soprattutto per l’aumento del traffico e quindi dell’inquinamento sia acustico sia ambientale. Il Comitato del Quartiere 1 auspica un confronto con il Comune, l’Amministrazione si è già resa disponibile.

Il video servizio di Federica Priori

