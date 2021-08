Sono 42 i casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. In regione sono stati processati 38.572 tamponi per un indice di contagio dell’1,4%. In Lombardia i nuovi positivi sono 540. Invariati i ricoveri in terapia intensiva, stabili a 41, mentre aumentano di 5 unità nei reparti ordinari, per un totale di 319. I decessi sono 3.

Per quanto riguarda le altre province lombarde, sono 126 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 68 a Brescia, 58 a Monza e Brianza, 39 a Varese e a Mantova, 38 a Como, 27 a Pavia, 25 a Bergamo, 22 a Lecco, 11 a Lodi e 9 a Sondrio.

In Italia i nuovi casi sono 7.470. Sono 45 invece le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 49 di ieri. Risultano 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.733, rispetto a ieri sono 41 in più.

