Fabio Pecchia ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia della gara con il Lecce (domenica ore 21), primo appuntamento di campionato della nuova stagione. “Come si affrontano i giallorossi? Da Cremo – commenta l’allenatore – Abbiamo dato dimostrazione di saper fare le prestazioni e di essere muniti di una nostra filosofia di gioco ben radicata. Ora, però, è necessario aggiungere la voglia di ottenere il risultato pieno”.

Il mister non avrà a disposizione l’infortunato Bianchetti e lo squalificato Fiordaliso: “Per il resto – osserva – ci saranno tutti, compreso Dalle Mura, l’ultimo innesto, un giovane con qualità che va ad inserirsi in un reparto altrettanto giovane. Si tratta di un mancino, dunque già per questo ha caratteristiche diverse rispetto ad altri compagni”.

E la Cremo ritroverà finalmente anche il proprio pubblico: “Un ritorno al passato – dice Pecchia – Già stamattina i tifosi sono venuti a salutarci e ci hanno dato la carica. Rivedere la gente sugli spalti, anche se ancora non al massimo della capienza, sarà emozionante e funzionerà da stimolo ulteriore per i ragazzi”.

E’ un bene o meno dover affrontare quattro serie candidate alla promozione nelle prime giornate? Pecchia non ha esitazioni: “E’ sicuramente un bene”. Una partenza che non ammette distrazioni.

