Sono 17 i nuovi casi di coronavirus accertati oggi, domenica 22 agosto, in provincia di Cremona. In generale, in Regione Lombardia, sono 406 i nuovi positivi a fronte di 29.190 tamponi effettuati con il tasso di positività che si attesta all’1,3%.

Due le nuove vittime del Covid, mentre calano i ricoveri nei reparti ordinari (-8, totale 311) con le terapie intensive che rimangono a quota 41. Nelle altre province, 125 sono stati riscontrati nella città metropolitana di Milano, mentre 38 in Monza e Brianza e 37 a Bergamo e a Varese.

© Riproduzione riservata