Sul palcoscenico c’era tutta l’energia di chi per mesi ha sognato di esibirsi insieme con gli amici e sotto la guida di musicisti e cantanti professionisti, con la voglia di ripartire dopo il silenzio imposto alla musica dal vivo dalla pandemia. Questo pomeriggio il teatro Monteverdi di Cremona ha ospitato le prove di “Back to School”, alla presenza dell’artista ‘guest’ per l’edizione 2021: Francesca Michielin.

Nelle scorse settimane i dieci ragazzi e ragazze del territorio cremonese selezionati per la XIV edizione -promossa come di consueto dal Settore Politiche Educative del Comune- hanno effettuato diverse sessioni di prove seguendo le direttive di Mattia Tedesco, Giulia Dagani, Antonio Galli e Marco Carnesella, tutor professionisti del settore. Oggi i giovani artisti hanno interpretato “Vulcano”, “Io non abito al mare”, “Chiamami per nome” e gli altri successi di Michielin, che ha riservato loro applausi, sorrisi e consigli, mostrando inoltre di apprezzare gli arrangiamenti scelti.

Sabato 4 settembre alle 21:30 in piazza del Comune andrà in scena il concerto finale di “Back to School”, realizzato in collaborazione con il Teatro Ponchielli nell’ambito della rassegna ‘Siamo Fuori’, che vedrà esibirsi i dieci giovani artisti a fianco di Francesca Michielin.

Il concerto è ad ingresso gratuito con Green Pass obbligatorio, è possibile prenotare i posti anche online; ulteriori informazioni sono disponibili in biglietteria.

